لم يصرف على وتركني للشارع.. أول رد من بوسي على تصريحات والدها

أول تعليق من بوسي عن والدها

وقالت بوسي، إن والدها قد تخلى عنها في أيام طفولتها، وكانت تسعى للرزق منذ أن كانت 15 عامًا، حيث عملت في أكثر من "شغلانه" حتى تأتي بقوت يومها لتصرف على أبويها وخاصة والدتها التي كانت مريضة وقتها وتحتاج للأموال.



وتساؤلات بوسي عن أسباب عودة والدها بعد هذا العمر للحديث حول إهمالها له، في حين أنه لم يكن بجوارها أثناء طفولتها ومراحل بلوغها، وتركها للشارع لتعمل وتصرف على نفسها.



وتابعت بوسي قائلًة: "عندما توفيت أمي جاءني أكثر من مرة لطلب مني أموالا كثيرة، ولم أكن أرفض ذلك، لكنه كان يأتيني دومًا من أجل المال وليس للاطمئنان عليا أو لمعرفة أخباري".



وكان والد بوسي قد خرج مؤخرًا للإعلام للحديث عن مدى صعوبة الحديث مع نجلته وعدم اهتمامها به، مشيرًا إلى أنها لم تسأل علية منذ 4 سنوات، وحاول الاتصال بها كثيرًا لكنها لم ترد، وقامت بوضعه على البلاك ليست.





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وقال والدها في تصريحات صحفية نصها: "أنا حاليًا أحتاج لمساعدتها بشدة لأنني ليس لدي أي مصدر دخل، وأحتاج لرعاية صحية ومصاريف علاج، بالإضافة إلى أنني في حاجة لإجراء عملية في عيني، وأعاني من حساسية وعملية أخرى أكثر خطورة في العرق، ولا يمكنني إجرائها لعدم قدرتي على تحمل البنج، وبالتالي فأنا أحتاج مصاريف علاج كثيرة". وقال والدها في تصريحات صحفية نصها: "أنا حاليًا أحتاج لمساعدتها بشدة لأنني ليس لدي أي مصدر دخل، وأحتاج لرعاية صحية ومصاريف علاج، بالإضافة إلى أنني في حاجة لإجراء عملية في عيني، وأعاني من حساسية وعملية أخرى أكثر خطورة في العرق، ولا يمكنني إجرائها لعدم قدرتي على تحمل البنج، وبالتالي فأنا أحتاج مصاريف علاج كثيرة".

تحل المطربة الشعبية بوسي ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، في حلقة مسجلة سيتم إذاعتها يوم الخميس المقبل على قناة سي بي سي.وتحدثت بوسي عن القضية المثارة مؤخرًا مع والدها محمد شعبان، والذي أتهمها أنها لم تهتم به وتركته عرضه للفقر والمرض وسافرت دون أذنه.