حبس مسجل خطر هارب من قضايا وبحوزته كمية من الحشيش

أمرت النيابة العامة بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، بحبس مسجل شقي خطر، هارب من ضبط وإحضار في قضيتي سلاح ومخدرات، وبحوزته كمية من الحشيش وسلاح ناري، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بتمكين وحدة مباحث مغاغة برئاسة المقدم عمر عامر رئيس مباحث المركز، والعقيد عمر خليفة مأمور المركز، والعميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال من إلقاء القبض على مسجل شقي خطر يدعى "ح. ع" مقيم بندر مغاغة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري.وتبين من تحريات البحث الجنائي أن المتهم مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي حيازة مخدرات ومشاجرات وسرقات، فتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق، والتي أمرت بحبسه.