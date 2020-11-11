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الكرازة

الأنبا إشعياء يشارك بنهضة كنيسة «مارجرجس » طهطا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:55 م
الأنبا إشعياء مطران
الأنبا إشعياء مطران الكنيسة القبطية
تريزة شنودة _مونيكا جرجس
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شارك الأنبا إشعياء مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطهطا، مساء أمس بفعاليات النهضة الروحية بكنيسة القديس مارجرجس طهطا، وذلك بمناسبة تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد مارجرجس باللد بفلسطين.

وألقى نيافته عظة روحية، بهذه المناسبة، بحضور عدد محدود من أقباط الكنيسة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد إجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأسبوع الماضي خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بيانًا بعدد من الإجراءات الاحترازية لتقليل الأعداد في أنشطة الكنائس، وعقد صلوات الأكليل بـ10 أفراد فقط والجنازات بـ20 فرد، وإلغاء صلوات الحميم وصلاة التالت، والاكتفاء بأعداد محدودة في القداسات ومدارس الأحد.

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