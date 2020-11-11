روسيا: 16 نقطة مراقبة على طول خط التماس فى إقليم قره باغ

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إنشاء 16 نقطة مراقبة على طول خط التماس في إقليم قره باغ، مؤكدة وصول الدفعة الأولى من عناصر قوات حفظ السلام الروسية إلى المنطقة.وقال سيرغي رودسكوي، رئيس إدارة العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة الروسية، في إفادة صحفية: "من أجل مراقبة تنفيذ الاتفاقات بين أرمينيا وأذربيجان، من المقرر إنشاء 16 مركز مراقبة في منطقتي المسئولية "الشمالية" والجنوبية"، سيتم نشرها على طول خط التماس بين الجانبين فى قره باغ وعلى طول ممر لاتشين"، الذي يربط الإقليم بأراضي أرمينيا.وأوضح رودسكوي أن نقاط المراقبة هذه "مكلفة بمهمة جمع المعلومات عن حالات انتهاك وقف إطلاق النار، ونقل هذه المعلومات على وجه السرعة إلى قيادة قوات حفظ السلام، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة حركة مرور وسائل النقل، ودرء الأعمال غير القانونية ضد المدنيين".