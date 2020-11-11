رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وضبط 24 طربة حشيش و3 كيلو هيروين بالإسكندرية والشرقية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:22 م
حشيش
حشيش
مريم جبل- عمرو المزيدي
طباعة
شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات أمنية موسعة استهدفت مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة؛ بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومديريتى أمن الإسكندرية، الشرقية.

أسفرت عن ضبط "كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،250 كيلو جرام، ميزان، مبلغ مالى، هاتف محمول" بحوزة عنصر إجرامى حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية.

وضبط 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،400 كيلو جرام ومبلغ مالى و4 هواتف محمول بحوزة 4 أشخاص حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نظر تجديد حبس «عنتيلة كفر الشيخ».. اليوم

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

وزير الأوقاف: من مات دفاعًا عن الكنيسة كمن يموت دفاعًا عن المسجد

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 11-11-2020

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ وحدات «سكن مصر» بمدينة ناصر الجديدة

image description

محافظ أسيوط يتابع فعاليات حملة مكافحة الطفيليات المعوية بالمدارس

image description

مؤتمر الدورة الودية الدولية للمنتخبات

image description

التسوق بالكمامات: «قرّب قرّب يا بيه»

image description

«التمريض» و«الحاسبات» و«التربية» تحصد كأس التميز البيئي من جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 11-11-2020

تاج الدين: مصر «مستعدة» لموجة كورونا الثانية منذ فترة طويلة (خاص)

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

إنفوجراف

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

نجم الساعة

السجل الأسود للإرهابي يحيى موسى

منوعات

لقاح «سبوتنيك V» يسجل فعالية 92% بنتائج التحاليل للمرحلة الثالثة

موسيماني يتفق مع لجنة التخطيط علي ضم صفقة أجنبية ويؤجل صفقة سيرينو

إعدام 11 ألف دجاجة باليابان بسبب إنفلونزا الطيور

كيف تقلل مخلفات المطبخ؟

أيام زمان

«تعالى علشان تتجوزنى».. قصة حب سميحة أيوب وسعد الدين وهبة

نيازى مصطفى.. أجّر قردًا بـ800 جنيه فى اليوم من السيرك

نيازي مصطفى.. كوكا تركت العالمية من أجله وهذه تفاصيل أزماته

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (4)
ماجد حبته
.. وخامسهم زعيم كوريا الشمالية
منى رجب
مهما كبرت.. الأمل موجود
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «1-2»
المزيد

الثقافة

مسرح الطليعة يقدم عرض «ريسايكل» اليوم

الليلة.. أمسية شعرية غنائية جديدة بنادى أدب آفاق

نشرة الفعاليات الثقافية.. أين تذهب هذا المساء؟

تدريس «كنت طفلا قبطيا في المنيا» بـ آداب القاهرة