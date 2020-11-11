وضبط 24 طربة حشيش و3 كيلو هيروين بالإسكندرية والشرقية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات أمنية موسعة استهدفت مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة؛ بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومديريتى أمن الإسكندرية، الشرقية.أسفرت عن ضبط "كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،250 كيلو جرام، ميزان، مبلغ مالى، هاتف محمول" بحوزة عنصر إجرامى حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية.وضبط 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،400 كيلو جرام ومبلغ مالى و4 هواتف محمول بحوزة 4 أشخاص حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.