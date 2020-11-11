رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

عدد المعينين في مجلس النواب 2020

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:19 م
مجلس النواب
مجلس النواب
نعمات مدحت
طباعة
تستمر عمليات السؤال والاستفسار عبر محرك البحث الشهير جوجل حول عدد المعينين في مجلس النواب 2020، من خلال المواطنين المهتمين بالعملية الانتخابية في مصر والتي بدأت أكتوبر الماضي وتستمر حتى ديسمبر على مرحلتين الأولى والثانية حيث تم تقسيم المحافظات بها وفقا للنظام الجديد، على الجانب الآخر جاء قرار تعيين النواب من قبل رئيس الجمهورية وفقا لضوابط معينة ومحددة تم وضعها.

عدد المعينين في مجلس النواب 2020

ووفقا للقانون الخاص بمجلس النواب وتعيين الأعضاء، يتكون مجلس النواب من 568 مقعدا بنظام الفردي والقوائم، أي 284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعدًا بالنظام الفردي و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

وطبقا لهذا لنص القانون يحق لرئيس الجمهورية تعيين 28 نائبا بواقع 5% من الأعضاء الذين تم انتخابهم على أن يكون نصفهم من السيدات، وحتى الآن لم يعلن عن أسمائهم إلا بعد الانتهاء من النتائج النهائية في العملية الانتخابية.

نص قانون اختيار أعضاء مجلس النواب المعينين

ووفقا لما تم نشره في الجريدة الرسمية في الدستور الجديد، تنص المادة "27" من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، بأنه: "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يتجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها".

وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب الذين تم تعيينهم في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 28، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق، وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بمجلس النواب. 

شروط تعيين الأعضاء في مجلس النواب 2020

بالنسبة عن عدد المعينين في مجلس النواب 2020 فوفقا لنص القانون تم تحديد عدد من الشروط لتعيين 28 عضو في مجلس النواب 2020 وهي:

1-ألا يكون المعين من ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

2- ألا يكون الشخص المعين من أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

3- ألا يكون خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

أقرأ ايضا:

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نظر تجديد حبس «عنتيلة كفر الشيخ».. اليوم

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة لمواجهة التضخم

حبس صالح جمعة بتهمة التشاجر مع زوجته بالتجمع

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 11-11-2020

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ وحدات «سكن مصر» بمدينة ناصر الجديدة

image description

محافظ أسيوط يتابع فعاليات حملة مكافحة الطفيليات المعوية بالمدارس

image description

مؤتمر الدورة الودية الدولية للمنتخبات

image description

التسوق بالكمامات: «قرّب قرّب يا بيه»

image description

«التمريض» و«الحاسبات» و«التربية» تحصد كأس التميز البيئي من جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 11-11-2020

تاج الدين: مصر «مستعدة» لموجة كورونا الثانية منذ فترة طويلة (خاص)

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

إنفوجراف

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

نجم الساعة

السجل الأسود للإرهابي يحيى موسى

منوعات

لقاح «سبوتنيك V» يسجل فعالية 92% بنتائج التحاليل للمرحلة الثالثة

موسيماني يتفق مع لجنة التخطيط علي ضم صفقة أجنبية ويؤجل صفقة سيرينو

إعدام 11 ألف دجاجة باليابان بسبب إنفلونزا الطيور

كيف تقلل مخلفات المطبخ؟

أيام زمان

«تعالى علشان تتجوزنى».. قصة حب سميحة أيوب وسعد الدين وهبة

نيازى مصطفى.. أجّر قردًا بـ800 جنيه فى اليوم من السيرك

نيازي مصطفى.. كوكا تركت العالمية من أجله وهذه تفاصيل أزماته

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (4)
ماجد حبته
.. وخامسهم زعيم كوريا الشمالية
منى رجب
مهما كبرت.. الأمل موجود
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «1-2»
المزيد

الثقافة

مسرح الطليعة يقدم عرض «ريسايكل» اليوم

الليلة.. أمسية شعرية غنائية جديدة بنادى أدب آفاق

نشرة الفعاليات الثقافية.. أين تذهب هذا المساء؟

تدريس «كنت طفلا قبطيا في المنيا» بـ آداب القاهرة