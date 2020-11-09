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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

موعد إعادة انتخابات مجلس النواب 2020

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:02 ص
انتخابات النواب
انتخابات النواب
شيماء حسين
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عقب انتهاء الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب بمرحلتيها الأولى والثانية، وإعلان النتائج قبل النهائية للفائزين وجولات الإعادة يدير الكثير من المواطنين محركات البحث لمعرفة موعد إعادة انتخابات مجلس النواب 2020 بمرحلتيها داخليا وخارجيا، وفقًا للخريطة الزمنية التي تم إعلانها من قبل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم لاشين والتي تجري في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 المنتشر حاليا في بلدان العالم.

موعد إعادة انتخابات مجلس النواب 2020

أعدت الهيئة العليا موعد جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب وفقا تقسيم لمحافظات المرحلة الأولى والثانية حيث تجرى جولة الإعادة في الخارج أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وفي الداخل 23 و 24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة في موعد أقصاه 30 نوفمبر بينما تجرى جولة الإعادة في محافظات المرحلة الثانية 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل، والتي تجرى في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والذي راح ضحيته العديد من سكان كوكب الأرض ولم يكتشف له العلماء لقاح حتى الآن.

محافظات المرحلة الأولى والثانية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

وفقا لتقسيم الهيئة العليا للانتخابات لمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في جولات الإعادة هى 14 محافظة "الجيزة بني سويف قنا سوهاج الأقصر أسوان الإسكندرية البحيرة مطروح البحر الأحمر المنيا أسيوط الوادي الجديد الفيوم"، ومحافظات المرحلة الثانية 13 محافظة "القاهرة الإسماعيلية كفر الشيخ السويس الغربية الشرقية بورسعيد شمال سيناء وجنوب سيناء الدقهلية المنوفية دمياط القليوبية" والتي يتم توزيع القضاة للإشراف على الانتخابات وفقا لتوزيع اللجنة العليا للانتخابات.

طرق معرفة لجنتك الانتخابية في جولات الإعادة 

حددت اللجنة العليا للانتخابات موعد إعادة انتخابات مجلس النواب 2020، و 3 طرق لمعرفة الناخب مكانه في اللجنة الانتخابية ورقمه في الكشوفات لتسهيل عملية الإدلاء بصوته وهى :-

- تسجيل الدخول عبر موقع الهيئة العليا للانتخابات وفقا للرابط ( من هنا) و إدخال الرقم القومي.

- رسالة نصية من المحمول على الرقم 5151 مدون فيها الرقم القومي.

- الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141 وإدخال الرقم القومي. 

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