تشريح جثة فتاة انتحرت بسم فئران لرفض الزواج في الجيزة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، ندب الطب الشرعي؛ لتشريح جثة فتاة انتحرت بتناول سم فئران عقب إجبارها على الزواج، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.في بداية الأمر ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من غرفة النجدة بالعثور على فتاة متوفية داخل غرفتها إثر تناولها مادة سامة.وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبعمل التحريات تبين أن الفتاة أقدمت على الانتحار بتناول مادة سامة، بعد أن تعدى والدها عليها بالضرب المبرح لإجبارها على الزواج.