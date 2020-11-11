«تعليم بلا حدود»: المدارس لم تنفذ قرار الوزير بتقسيط المصروفات

قالت فاطمة فتحي، ولي أمر، وأدمن جروب "تعليم بلا حدود"، إن المدارس لم تلتزم بقرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تقسيط المصروفات المدرسية التي تدفع بالبريد أو فوري.وأوضحت فتحي، في بيان، أنه مع مطالبات أولياء أمور طلاب مدارس التجريبيات بتطبيق نفس القرار لهم أسوة بالمدارس الحكومية العربي، وخاصة أنه لكل ولي أمر أكثر من طفل فيها، ومع الظروف الاقتصادية التي فرضتها أزمة فيروس كورونا، قرر الوزير سريان التقسيط على المدارس الحكومية فقط، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن، على حد قولها.وشددت مؤسس جروب "مصر والتعليم"، على أن أولياء أمور الصف الأول الثانوي توجهوا إلى البريد لدفع المصروفات بعد رفض المدارس تسليم التابلت لهم إلا بعد السداد، ففوجئوا أنه يجب عليهم دفع 500 جنيه المصروفات المدرسية كاملة دون تقسيط، معللين أنه لم تصدر لهم أوامر بالتقسيط، على حد قولها.وتابعت أن القرار لم ينفذ في باقي المراحل التعليمية ودفعوا المصاريف كاملة.وكشفت فتحي عن أن عدم تنفيذ هذا القرار يضع الوزارة في موقف محرج مع ولي الأمر، فمن أين يكون قرار التقسيط لرفع المعاناة بعد الزيادة؟، ومن أين لا تطبق هذه القرارات وتصبح حبرًا على ورق أو تصريحات عبر الميديا أو شاشات التلفاز؟