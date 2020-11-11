أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الأربعاء 11-11-2020





ونستعرض لكم في هذا التقرير اليومي الشامل أبرز العملات الأجنبية والعربية على رأسها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والأسترليني والين الياباني والريال السعودي.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الأربعاء 11-11-2020





وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر 20.5396 جنيه للشراء، و20.7341 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الين الياباني اليوم عند الشراء 14.8159 جنيه، كما سجل عند البيع 14.9905 جنيه.



وسجل سعر الريال السعودي عند الشراء ليسجل 4.0757 جنيه مصري، وعند البيع 4.1889 مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.6308 جنيه مصري أما عند البيع بلغ سعره 51.4492 جنيه مصري.

أسعار العملات الأجنبية في البنك التجاري الدولي اختلفت أسعار العملات الأجنبية، اليوم، في البنك التجاري الدولي CIB، عن أمس، حيث سجل اليوم، سعر الدولار الأمريكي عند الشراء 15.6 جنيه مصري وعند البيع 15.7 جنيه مصري.



وقال البنك التجاري الدولي "CIB"، إن سعر اليورو الأوروبي سجل عند الشراء 18.3784 جنيه مصري، وسجل عند البيع 18.5935 جنيه مصري، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني عند الشراء 20.5265 جنيه، وعند البيع 20.8339 جنيه، كما سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي عند الشراء 4.0678 جنيه مصري أما عند البيع 4.1862 جنيه مصري.



وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.3601 جنيه، وسجل عند البيع 51.4164 جنيه، كما سجل فرنك سويسري 17.0027 جنيه عند الشراء، وسجل عند البيع 17.2225 جنيه. وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر عند الشراء 15.61 جنيه مصري و15.71 جنيه مصري عند البيع، وسجل اليورو الأوروبي 18.4323 جنيه مصري للشراء و18.5991 جنيه مصري للبيع.وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر 20.5396 جنيه للشراء، و20.7341 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الين الياباني اليوم عند الشراء 14.8159 جنيه، كما سجل عند البيع 14.9905 جنيه.وسجل سعر الريال السعودي عند الشراء ليسجل 4.0757 جنيه مصري، وعند البيع 4.1889 مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.6308 جنيه مصري أما عند البيع بلغ سعره 51.4492 جنيه مصري.اختلفت أسعار العملات الأجنبية، اليوم، في البنك التجاري الدولي CIB، عن أمس، حيث سجل اليوم، سعر الدولار الأمريكي عند الشراء 15.6 جنيه مصري وعند البيع 15.7 جنيه مصري.وقال البنك التجاري الدولي "CIB"، إن سعر اليورو الأوروبي سجل عند الشراء 18.3784 جنيه مصري، وسجل عند البيع 18.5935 جنيه مصري، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني عند الشراء 20.5265 جنيه، وعند البيع 20.8339 جنيه، كما سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي عند الشراء 4.0678 جنيه مصري أما عند البيع 4.1862 جنيه مصري.وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.3601 جنيه، وسجل عند البيع 51.4164 جنيه، كما سجل فرنك سويسري 17.0027 جنيه عند الشراء، وسجل عند البيع 17.2225 جنيه.

تتباين أسعار العملات الأجنبية وأسعار الصرف بشكل يومي في البنوك المصرية، حيث تقدم «الدستور» أسعار العملات الأجنبية في البنوك الحكومة أو الخاصة، اليوم الأربعاء 11-11-2020.