رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 الموافق 24 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: تقديم أول تطعيم ضد كورونا فى الربع الأول من العام المقبل

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:07 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
أ ش أ
طباعة
أعلن ردولف أنشوبير وزير الصحة النمساوي، أن هناك احتمالًا كبيرًا أن يتم تقديم أولى جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا في النمسا في الربع الأول من عام 2021.

وقال الوزير – في تصريحات اليوم الثلاثاء - إن مفاوضات الاتحاد الأوروبي على عقد تسليم لقاحات مع شركتي الدواء العالميتين "فايزر" و"بيونتك" ستتم الموافقة عليها رسميًا في الأيام القليلة المقبلة وقد تم بالفعل توقيع العقود مع ثلاثة منتجين آخرين.

وذكر الوزير، أن غالبية المواطنين يرحبون بأخذ التطعيم الجديد لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هدفه في المرحلة المقبلة هو تحقيق معدل تطعيم مرتفع.

وأشار الوزير، إلى أن الدراسات الطبية والاجتماعية أظهرت أن 54 بالمائة من النمساويين يرغبون في التطعيم ضد وباء كورونا، لافتًا إلى أنه يهدف إلى الحصول على حصة عالية من التطعيم، وتحقيق معدل تطعيم لا يقل عن 50 في المائة.

وتابع وزير الصحة، "لذلك فإننا نضع المتطلبات الأساسية لذلك كجزء من عملية شراء الاتحاد الأوروبي، وسنوفر كمية كافية من اللقاح لـ 8 ملايين شخص"، موضحا أنه يجب أن يكون جميع الأشخاص الذين يعيشون في النمسا قادرين على التطعيم.

وأوضح الوزير أن أوروبا أحرزت تقدمًا جيدًا في بحوث لقاحات كورونا، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تقوم حاليًا بإعداد استراتيجية ولوجستيات التطعيم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«علمية كورونا» تصدر بروتوكول العلاج الرابع الخميس المقبل

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع فعاليات حملة مكافحة الطفيليات المعوية بالمدارس

image description

مؤتمر الدورة الودية الدولية للمنتخبات

image description

التسوق بالكمامات: «قرّب قرّب يا بيه»

image description

«التمريض» و«الحاسبات» و«التربية» تحصد كأس التميز البيئي من جامعة أسيوط

image description

44 مليون جنيه تكلفة مشروع الإسكان الاجتماعي بعزبة البرج بدمياط

الأكثر قراءة

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

إصابة عدد من العمال في انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالعاشر (صور)

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

إنفوجراف

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

فيلم «مصر بعيوننا» رؤية جديدة لشباب إعلام عين شمس للمستقبل

«شيكابالا» يحسم اعتزاله بعد «نهائى إفريقيا»

مصممون يونانيون يشاركون في مبادرة لدعم متضرري انفجار بيروت

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

أيام زمان

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (4)
ماجد حبته
.. وخامسهم زعيم كوريا الشمالية
منى رجب
مهما كبرت.. الأمل موجود
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «1-2»
المزيد

الثقافة

الأحد.. «هن» تناقش كتابي صائد الفئران وحكايات الكلب والقطة

«الزينة.. سيرة وجع».. رواية جديدة لمحمد الباز عن دار بتانة

غدًا.. جمال عبد الحميد يقدم اكتشافاته «في صحبة الهادي الأمين»

«في الضل»| أحمد رشدي صالح.. عدو القصر والمحارب بالقلم