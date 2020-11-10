الجزائر: النتائج النهائية للاستفتاء خلال 10 أيام من استلام محاضر اللجان

أعلن المجلس الدستوري الجزائري (أعلى هيئة دستورية في البلاد) أن إعلان النتائج النهائية للاستفتاء على تعديل الدستور الذي جرى في الأول من نوفمبر الجاري يتم في مدة أقصاها 10 أيام، ابتداء من تاريخ استلامه آخر محضر من محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج.وأوضح المجلس الدستوري- في بيان له مساء اليوم الثلاثاء- أنه "بناء على الدستور خاصة المادة 182 الفقرتين 2 و3 منه، والقانون المتعلق بنظام الانتخابات، خاصة المادتين 151 و172 منه، والنظام المحدد القواعد عمل المجلس الدستور، خاصة المادتين 76 و94 منه، يذكر بأن إعلان النتائج النهائية للاستفتاء يتم في مدة أقصاها عشرة أيام ابتداء من تاريخ استلامه آخر محضر من محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج".وأشار المجلس إلى أن آخر محضر استلمه كان بتاريخ 3 نوفمبر الجاري في الساعة الثانية عشرة وخمس وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل.وكان محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، أعلن، في الثاني من نوفمبر الجاري، أن الشعب وافق على التعديلات الدستورية في الاستفتاء بنسبة 66.8%.