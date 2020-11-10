السيادة السوداني وتجمع القوى المدنية يبحثان الانتقال السياسي

عقد المكون المدني بمجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع "تجمع القوى المدنية" لمناقشة عدد من القضايا أبرزها السلام وعملية الانتقال السياسي.وقال أحمد محمد ممثل تجمع القوى المدنية، في تصريح صحفي، إن الاجتماع أكد ضرورة الإسراع في تكوين المفوضيات لما لها من أهمية في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الاجتماع أكد أهمية التواصل بين التجمع وكل مكونات الحكومة الانتقالية.وأشار إلى أن استكمال عملية السلام سيساعد في إنجاح الانتقال السياسي بالسودان، موضحا أن المكون المدني بمجلس السيادة وعد بتذليل كافة العقبات التي تواجه الفترة الانتقالية.من جهة أخرى، التقت عضو مجلس السيادة السوداني عائشة موسى، مع الدكتور هاشم سليمان رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "مكتب البحرين".وقال سليمان، في تصريح صحفي، إن اللقاء تطرق إلى التحديات التي تواجه المرأة في مجالات التنمية الاقتصادية بالسودان خاصة في المناطق المهمشة والمتأثرة بالفيضانات بالإضافة إلى جهود التصدي لجائحة كورونا.