تجديد حبس عاطل لترويج الهيروين في الزاوية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء حبس عاطل لحيازته كمية من الهيروين قبل ترويجها على عملائه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الزاوية الحمراء يفيد بضبط عاطل، له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم، حال تواجده بمنطقة سكنه.وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 185 جراما، مبلغ مالى، سلاح نارى- فرد خرطوش- 4 طلقات لذات العيار، هاتف محمول.واعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.