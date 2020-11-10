«التعليم»: التحقيق فى واقعة فيديو «لورديانا» بمدرسة قنا

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم عن فتح تحقيق موسع في واقعة تداول فيديو جديد للراقصة البرازيلية لورديانا داخل مدرسة الشهيد خيرت القاضي بنين في قنا.وقال المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "الدستور"، إن مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا سوف تحقق في تلك الواقعة، مشيرًا إلى أنه سيتم التحقيق مع المعلم الذي سمح للطلاب بمشاهدة الراقصة على الشاشة التفاعلية.وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو جديدًا لطلاب داخل مدرسة وهم يقومون بمشاهدة الراقصة لورديانا على الشاشة التفاعلية فى الفصل، وظهر المعلم وهو يقول في الفيديو: "دي راقصة بتكسب دهب".يذكر أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تم تداول فيديو لطلاب داخل فصل وهم يشاهدون الراقصة لورديانا من خلال التابلت والشاشة التفاعلية.