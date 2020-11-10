سعر اليورو اليوم الثلاثاء 10-11-2020 فى البنوك المصرية
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:44 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 10-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، تباين سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في تعاملات منتصف الأسبوع في كافة البنوك المحلية الأجنبية.
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، تباين سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في تعاملات منتصف الأسبوع في كافة البنوك المحلية الأجنبية.
سعر اليورو في البنوك اليوم الثلاثاء 10-11-2020
بلغ سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.73، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.74، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.70، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.69، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.69، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.69.
وفي بنك عودة سجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.70، وفي بنك المشرق سجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.71، كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في بنك الإمارات دبي الوطني فسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.71، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.69، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.71، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.69، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.52 جنيه وللبيع 18.69، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.69، أما في البنك الأهلي المتحد فسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.69.
وفي بنك عودة سجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.70، وفي بنك المشرق سجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.71، كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في بنك الإمارات دبي الوطني فسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.71، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.69، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.71، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.69، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.52 جنيه وللبيع 18.69، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.69، أما في البنك الأهلي المتحد فسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.69.