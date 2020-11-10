سعر اليورو اليوم الثلاثاء 10-11-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو في البنوك اليوم الثلاثاء 10-11-2020

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.73، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.74، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.70، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.69، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.69، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.69.



وفي بنك عودة سجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.70، وفي بنك المشرق سجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.71، كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في بنك الإمارات دبي الوطني فسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.71، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.69، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.71، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.69، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.52 جنيه وللبيع 18.69، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.69، أما في البنك الأهلي المتحد فسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.69.

أسعار اليورو وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.68، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.68، وفي بنك أتش أس بي سي سي بلغ سعر اليورو اليوم للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.68، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.68، وفي بنك فيصل الإسلامي سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.68، كما بنك البركة سجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.73، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.77، أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.71.

