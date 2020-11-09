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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: لدينا أنباء إيجابية بشأن لقاح مضاد لكورونا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:07 م
بايدن
بايدن
محمد عمر
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أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الاثنين، أن إدارته بدأت بإجراءات لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

جاء ذلك خلال كلمة للرئيس الأميركي المنتخب مساء اليوم من مدينة ويلمنجتون في ولاية ديلاوير.

وتعهد بايدن بأنه سيبذل كل الجهود لمواجهة وباء كورونا، مشيرا إلى أنه لديه أنباء إيجابية بشأن لقاح مضاد لكورونا.

كان بايدن، أعلن السبت، أنه سيباشر منذ الإثنين تشكيل لجنة من الخبراء للتعامل مع فيروس كوفيد 19، مضيفا: "نحن مطالبون بالعمل لاحتواء فيروس كوفيد، وبناء العدالة، والقضاء على العنصرية".

وسيقود فريق عمل بايدن ثلاثة رؤساء، وهم الجراح العام السابق الدكتور فيفيك مورثي، والمفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء الدكتور ديفيد كيسلر، والدكتورة مارسيلا نونيز سميث من جامعة ييل، وفقا لـcnn.

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