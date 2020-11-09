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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ملاعب الجولف.. متنفس ترامب الوحيد

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:04 م
ترامب
ترامب
أبوزيد على
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يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعبة للجولف، وذلك بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية خسارته الانتخابات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي حصل على 290 صوتًا في المجمع الانتخابي الذي يضم 538 صوتًا، فيما نال ترامب 214 صوتًا، ليغادر بذلك البيت الأبيض بعد ولاية واحدة فقط.

واكتسحت لقطات ترامب وهو يلعب الجولف مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت الرئيس الأمريكي يلعب الجولف لليوم التالي على التوالي بعيدًا عن الاحتفالات بفوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

- ملاعب الجولف التي يمتلكها ترامب
ذكرت منظمة ترامب أنه في آخر إحصاء، امتلك دونالد ترامب 19 ملعبًا للجولف، حيث يقع معظمهم في الولايات المتحدة، والعديد من الملاعب في أوروبا وواحد في الشرق الأوسط.

كما أن هناك 3 ملاعب قيد الإنشاء حاليًا، من بينها 2 في إندونيسيا.

- الجولف متنفس ترامب
تعتبر لعبة الجولف هي متنفس الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الوحيد في حالات الهزيمة والانتصار، حيث أفاد تقرير لشبكة "CNN" الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب يمضي يومًا واحدًا من كل 5 أيام خلال ولايته، في أندية الجولف التابعة له.

- الجولف وحالة من الجدل
تسبب حرص دونالد ترامب الزائد على ممارسة لعبة الجولف في حالة من الجدل الكبير أثناء وجوده في منصبه، لا سيما أنه كان ينتقد بشكل متكرر سلفه باراك أوباما، بشأن عدد المرات التي يمارس فيها هذه الرياضة التي لا يلعبها سوى الأغنياء.

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