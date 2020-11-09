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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أردوغان يتجاهل استقالة صهره.. ويعلن: سندعم أذربيجان

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:54 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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تجاهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، التعليق على استقالة وزير المالية والخزانة، بيرات البيرق.

تجاهل أردوغان يأتى فى الوقت الذى تناقلت فيه وسائل إعلام محلية وعالمية التوترات التي تحيط بالقصر الرئاسي في أعقاب الاستقالة، والتي قالت وكالة «رويترز» عنها إنها أضرت بالرئيس التركي.

وادّعى أردوغان، خلال كلمته في مؤتمر السفراء الثاني عشر في إطار احتفالية الدبلوماسية التركية في الذكرى المئوية للسيادة الوطنية، أن القوات التركية في سوريا لم تكتف فقط بإخراج الإرهابيين من الحدود التركية، وإنما عملت على عودة 411 ألف نازح سوري إلى وطنهم.

وأضاف أردوغان: لقد كسرنا ظهر المنظمة الإرهابية الانفصالية في العراق، في إشارة إلى عمليات القوات التركية ضد حزب العمال الكردستاني، وفقا لما نقله «تركيا الآن».

كما تطرق أردوغان، خلال كلمته، إلى الأزمة الليبية، وقال إن تركيا مستعدة للتفاوض بشأن التوصل لحل سياسي في ليبيا، مؤكدا أن التدخل التركي يسهم في حل الأزمة.

وتأكيدا على تجاهله خبر الاستقالة، تناول أردوغان خلال كلمته أزمة شرق المتوسط والتوترات مع اليونان وقبرص، موضحا أن بلاده تحلت بالصبر في قضية شرق المتوسط، ولم تهرب أبدا من المفاوضات، ولذلك اقترحت عقد مؤتمر شرق البحر المتوسط لحل المشكلة من خلال الحوار.

كما أكد أردوغان تصميمه على دعم الحرب بين أرمينيا وأذربيجان، المتنازعتين على إقليم ناجورنى قره باغ.

وقال أردوغان: "لن نقف صامتين إزاء ما يحدث في أذربيجان"، معبرا عن سعادته البالغة بما يحققه الجيش الأذري من انتصارات خلال هجماته على القوات الأرمينية بالإقليم بدعم من الجيش التركي.

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