طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. تراجع الأمطار بالسواحل وغيابها عن القاهرة

أخبار الطقس اليوم في القاهرة

أخبار الطقس اليوم في القاهرة





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نرصدوباقي محافظات مصر حيث قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الإثنين، يشهد استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.وأضاف "شاهين" في تصريحات لـ "الدستور"، أن الطقس في شمال الصعيد سيكون معتدلا وحركة الرياح به ستكون معتدلة، كما سيكون الطقس معتدلًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، مؤكدًا أن البلاد تتعرض لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، و أمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، متوسطة على الغربية والمنوفية والشرقية، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد، وفرص أمطار على جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.وأشار "شاهين" إلى أن الطقس سيكون باردًا ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائلًا للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وعن طقس الاثنين، توقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة على بعض المناطق بالوجه البحرى "بلطيم، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية"، وأمطار متوسطة على "الغربية، المنوفية، الشرقية"، وأمطار إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية "السلوم، مطروح" ومتوسطة على "الضبعة، سيدى عبد الرحمن، الإسكندرية، رشيد"، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد وسلاسل البحر الأحمر.أما الثلاثاء، فتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق بالوجه البحرى "بلطيم، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية"، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية "السلوم، مطروح، سيدى عبد الرحمن، الإسكندرية، رشيد" وأمطار خفيفة على جنوب سلاسل البحر الأحمر.ويوم الأربعاء من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية "السلوم، مطروح، الضبعة"، وأمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحرى "كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية".