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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«خرج عن السيطرة».. كورونا أكبر أزمات بايدن

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:32 م
ترامب و بايدن
ترامب و بايدن
منار أحمد
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أشارت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، اليوم الإثنين، إلى أن أكبر أزمة يواجهها الرئيس المنتخب جو بايدن هي أزمة جائحة كورونا وانتشارها في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مراقبين للوضع في مجال الرعاية الصحية قولهم إن جو بايدن سيصطدم، بعد توليه منصب رئيس الولايات المتحدة، بالأزمة الناجمة عن تفشي وباء «كوفيد-19» في البلاد.

ووفقا لهؤلاء الخبراء، سيرث بايدن "وضعا كارثيا كامنا" يرتبط بزيادة حادة في عدد المصابين بمرض «كوفيد-19»، ويزيد في تعقيده عدم ثقة السكان بالأطباء والتوصيات الطبية.

وحذر توم فريدن، الرئيس السابق للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من أن "الفيروس خرج بالفعل عن السيطرة في أجزاء كثيرة من البلاد، وهذا هو السيناريو المثالي لانتشاره لاحقا".

وفي وقت سابق، أعلن بايدن عن خطط لإنشاء مجموعة من المستشارين لوضع خطة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.. مشددا على أنه لن "يدخر الجهد والالتزامات لكبح انتشار الوباء".

ووفقا لبعض المعطيات، اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة من 10 ملايين حالة.. وحسب جامعة "جونز هوبكنز"، التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة، فقد سجلت في الولايات المتحدة إجمالا منذ بداية الجائحة 9740073 إصابة مؤكدة بكورونا، بما في ذلك 236099 حالة وفاة، ما يمثل أكبر حصيلة على مستوى العالم.

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