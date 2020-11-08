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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

إحالة المتهمين بقتل عامل بنك لسرقته بالإكراه للجنايات

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:48 م
المتهمين
المتهمين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام اليوم الأحد بإحالة المتهمين بقتل عامل ببنك بهدف سرقته بالإكراه لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هم "خالد. ق"، و"سعيد. ص" عاطلين وأقروا بارتكابهم جريمة قتل المجني عليه محمود.ع عامل ببنك بعد مراقبته وسرقته بالإكراه.

كما أقروا بأنهم عرضوا على المجنى عليه توصيله وقاموا بسرقة منه مبلغ ٥ آلاف جنيه، وتعدوا عليه بسلاح أبيض عدة مرات وألقوا به بجانب الطريق ولاذوا بالفرار.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بالعثور على جثة شخص به عدة طعنات، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة بهدف سرقته وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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