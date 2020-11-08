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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

جورباتشوف: روسيا بحاجة لإقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:28 م
ميخائيل جورباتشوف
ميخائيل جورباتشوف
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قال ميخائيل جورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفيتي قبل انهياره، إنه يعتقد أن جو بايدن المرشح الديمقراطي الفائز في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية يفهم أهمية العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، معربًا عن أمله في أن تتمكن الدولتان من استعادة ثقتهما المتبادلة في عهده.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية عن جورباتشوف وصفه لبايدن على أنه "رجل معروف بخبراته الطويلة والممتدة على صعيد السياسة الداخلية والخارجية"، مشيرًا إلى أنه التقى بايدن عدة مرات عندما كان نائبًا للرئيس السابق باراك أوباما وكانت آخر مرة التقاه فيها في شهر مارس 2009، وقد تحدث معه آنذاك لمدة ساعة تقريبًا في البيت الأبيض قبل أن ينضم أوباما لهما وبعد نقاش مفصل وودي تكون لديه انطباع بأن بايدن يعي أهمية العلاقات مع روسيا.

وأضاف جورباتشوف "آمل أن يكافح جو بايدن من أجل تطبيع العلاقات واستعادة الثقة بين بلدينا، أنا واثق أن ذلك سيصب في مصلحة كل من أمريكا وروسيا".

وأردف قائلًا: "كان هناك قدر كبير من الاهتمام بهذه الانتخابات على مستوى العالم وهذا أمر مفهوم، هذا هو مكان الولايات المتحدة في خريطة السياسة العالمية، العلاقات مع أمريكا مهمة للجميع ولكل الدول، أثق بأن روسيا في حاجة إلى علاقات جيدة مع الولايات المتحدة أيضًا لكن ليس بأي ثمن بالطبع".

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