الحزب الجمهوري: ترامب ما زال يمكنه الفوز بالرئاسة

أكد السيناتور الجمهوري تيد كروز، الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب ما زال لديه إمكانية الفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية من خلال عد الأصوات القانونية وعدم احتساب غير القانوني منها.وقال ليندسي غراهام، رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إنه يجب على الرئيس ترامب ألا يعلن الخسارة في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، وفق قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.وشدد ليندسي غراهام على أن هذه انتخابات متنازع عليها والتصويت عبر البريد كان كابوسا للجمهوريين.واتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس المنتخب جو بايدن، بتزوير الانتخابات الرئاسية.وقال ترامب: "من غير المنطقي أن يتفوق بايدن على أوباما في بعض الولايات"، في إشارة إلى أن شعبية الرئيس السابق باراك أوباما كانت أعلى بكثير من بايدن.