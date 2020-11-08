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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انتقادات بايدن لـ أردوغان تشعل مواقع التواصل

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:45 م
بايدن و أردوغان
بايدن و أردوغان
أبوزيد على
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هنأ كمال كليتشدار أوغلو زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، الرئيس المنتخب جو بايدن، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

وفي تغريدة له عبر موقع «تويتر»، قال كليتشدار أوغلو: "أود أن أهنئ بايدن على انتخابه الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، وكذلك كامالا هاريس نائبة له، نتطلع إلى تعزيز العلاقات التركية الأمريكية الاستراتيجية".

فيما ألقى تقرير لموقع «أحوال» التركي الضوء على موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية.

والجدير بالذكر أن أردوغان لم يبادر بعد إلى تهنئة بايدن، رغم إعلان الأخير فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

من جانبه، قال بايدن، اليوم الأحد، بعد فوزه بالانتخابات: "أتشرف بأنه تم اختياري لقيادة البلاد"، مضيفًا "العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد ليس سهلًا، مؤكدًا أنه سيكون رئيسًا لجميع الأمريكيين".

على الجانب الآخر، لم يصدر أردوغان أي رسالة، حتى الآن، لتهنئة بايدن، ووفقًا لوكالة الأناضول الحكومية، فإن أردوغان تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف مساء السبت، في وقت قريب من إعلان فوز بايدن غير الرسمي.

يذكر أنه في مقابلة تم إجراؤها في يناير الماضي، وعادت إلى الظهور في أغسطس الماضي، وصف بايدن أردوغان بأنه "مستبد"، وقال إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تدعم النظام التركي.

وفي العام الماضي، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير المتوقع بالانسحاب من شمال سوريا، قال بايدن إن تركيا هي "المشكلة الحقيقية"، وأنه سيجعل أردوغان "يدفع ثمنًا باهظًا لفعله"، وذلك وفقًا لمقطع فيديو نشره بايدن عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

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