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مصر

«التخطيط»: افتتاح 10 مشروعات لمحطات مياه وصرف بـ3 مليارات جنيه 2021

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:39 ص
مشروعات لمحطات مياه
مشروعات لمحطات مياه وصرف
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن عزم الحكومة افتتاح 10 مشروعات كبرى بعدد من محافظات الجمهورية للتوسع فى تغطية محطات مياة الشرب والصرف الصحى لسكان القرى المحرومة خلال العام المقبل 2021، بتكلفة إجمالية تقارب الـ3 مليارات جنيه.

وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن قائمة المشروعات المزمع افتتاحها العام المقبل تشمل مشروعًا لإنشاء محطة صرف كبرى تخدم 9 قرى بمحافظة المنوفية بتكلفة قدرها 236 مليون جنيه، وهي قرى زنارة، بابل، كفر حمام، عمروس، مجيريا، أبو عوالى، الأنجب، ساقية المنقدى وأبو رقبة، ومن المقرر الإنتهاء من المشروع بنهاية يونيو 2021 بعدما استغرق تنفيذه عامين منذ شهر يوليو 2019.

ولفتت الوزارة إلى تنفيذ مشروع آخر لمد شبكات مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحيرة بتكلفة قدرها 402 مليون جنيه، ويتكون المشروع من محطة مياة بطاقة 34 ألف م3 يوم لمواجهة زيادة الضغوط السكانية بمدينة الرحمانية والقرى التابعة لها ومن المقرر الإنتهاء منها بنهاية ديسمبر 2021، إلى جانب إنشاء محطة رفع وشبكات انحدار، وخطوط طرد، ومحطة معالجة من أجل مد خدمة الصرف الصحى لقرى مركز بدر، وينتهى المشروع فى 30 يونيو 2021.

كما تنفذ الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى مشروعًا لإعادة تأهيل محطة مياة أسيوط ورفع كفاءتها بتكلفة 240 مليون جنيه، بهدف توصيل مياة شرب نظيفة، بالإضافة إلى استكمال محطة معالجة الصرف الصحى بقرى عرب المدابغ بالمحافظة من خلال المحطة والتى تبلغ طاقتها 60 ألف م3 يوم.

وشملت المشروعات رفع كفاءة البحيرات والسدود للحماية من أخطار السيول بالمحافظات بتكلفة 1.3 مليار جنيه، ومن المزمع إفتتاح مشروعين خلال العام المقبل 2021 الأول بمحافظة البحر الأحمر بتكفة 915 مليون جنيه، والثانى بمحافظة قنا بتكلفة إجمالية قدرها 400 مليون جنيه.

كما تطرق التقرير إلى استكمال مشروع الصرف الصحى بالقرى المحرومة بمحافظة الأقصر من خلال إنشاء محطة معالجة بطاقة 9 آلاف م3 يوم بتكلفة قدرها 120 مليون جنيه، لينتهي من تنفيذ المشروع بنهاية يونيو 2021، إلى جانب تنفيذ محطتى تحلية الأولى بطاقة 10 آلاف م3 يوم والثانية بطاقة 20 ألف م3 يوم بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة قدرها 680 مليون جنيه وذلك بهدف تحسين خدمة مياة الشرب المقدمة للمواطنين.

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