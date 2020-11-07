رئيس وزراء السودان يهنئ «بايدن» ويتطلع للعمل معه

هنأ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السبت، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كاملا هاريس بالفوز في الانتخابات الرئاسية.وقال حمدوك في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه يتطلع للعمل مع بايدن وهاريس لمواصلة بناء جسور الصداقة والتعاون بين الشعبي والبلدين.وهنأ قادة ورؤساء العالم، جو بايدن، بعد إعلان وسائل إعلام فوزه بالرئاسة، فقد هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، جو بايدن معربا عن تطلعه للعمل سويا، وقدمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التهنئة لجو بايدن وهاريس بالفوز في انتخابات أمريكا.من جانبه، هنأ ماكرون الرئيس الفرنسي بايدن على "تويتر" وقال: "لدينا الكثير من العمل للتغلب على تحديات اليوم.. دعنا نعمل معا".وأعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز بادين برئاسة البلاد، وقال المرشح الديمقراطي إنه سيكون رئيسًا لكل الأمريكيين.وغرد بايدن على "تويتر": "أمريكا، يشرفني أنك اخترتني لقيادة بلدنا العظيم.. سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبًا، لكنني أعدك بهذا: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين- سواء صوتت لي أم لا. سأحافظ على الإيمان الذي وضعته فيّ".