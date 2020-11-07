خامنئى يعلق على فوز بايدن بانتخابات أمريكا: «مجرد مسرحية»

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي، السبت، إن الانحدار السياسي والمدني والأخلاقي مؤكد في النظام الأمريكي بغض النظر عمن فاز في الانتخابات الرئاسية.وأوضح خامنئى في تعليق له عبر حسابه على موقع تويتر، تعليقًا على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة، أن الوضع في الولايات المتحدة وما يقولونه هم أنفسهم مجرد انتخابات مسرحية.وأكد المرشد الإيراني أن هذا مثال على الوجه القبيح للديمقراطية الليبرالية في الولايات المتحدة، وبغض النظر عن النتيجة هناك شيء واحد واضح تمامًا وهو الانحدار السياسي والمدني والأخلاقي المؤكد للنظام الأمريكي.وقال حسام الدين أشينا، مستشار الرئيس الإيراني، في وقت سابق اليوم، إن الإيرانيين صمدوا بشجاعة إلى أن رحل هذا الجبان، في إشارة إلى الرئيس دونالد ترامب.واتخذت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة منعطفًا إلى الأسوأ منذ إعلان ترامب في عام 2018 انسحاب واشنطن من اتفاق طهران النووي مع ست دول كبرى وإعادة فرض العقوبات الأمريكية التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.