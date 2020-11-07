جونسون يهنئ «بايدن» ويتطلع للعمل معه في قضايا التجارة والأمن

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، المرشح الديمقراطي جو بايدن لفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية معربا عن تطلعه للعمل معًا عن قرب بشأن الأولويات المشتركة مثل تغير المناخ والتجارة والأمن.





وأعرب جونسون في بيان عن خالص تهانيه لبايدن ونائبته كامالا هاريس لانجازها التاريخي والفوز بهذه الانتخابات، مشددا على أن الولايات المتحدة من أهم الحلفاء لبريطانيا ويتطلع للعمل معهم.وأفادت وسائل إعلام أمريكية بفوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة، وقال المرشح الديمقراطي إنه سيكون رئيسًا لكل الأمريكيين، وذلك عقب إعلان فوزه بالرئاسة.وقال بايدن على "تويتر": "أمريكا، يشرفني أنك اخترتني لقيادة بلدنا العظيم.. سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبًا، لكنني أعدك بهذا: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين- سواء صوتت لي أم لا. سأحافظ على الإيمان الذي وضعته فيّ".