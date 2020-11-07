لحظة مغادرة «ترامب» البيت الأبيض

تداولت وسائل الإعلام الأمريكي صورًا تظهر لحظة مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البيت الأبيض، السبت.وأفادت وسائل إعلام أمريكية بفوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة، وقال المرشح الديمقراطي إنه سيكون رئيسًا لكل الأمريكيين وذلك عقب إعلان فوزه بالرئاسة.وقال بايدن على "تويتر": "أمريكا، يشرفني أنك اخترتني لقيادة بلدنا العظيم.. سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبًا، لكنني أعدك بهذا: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين- سواء صوتت لي أم لا. سأحافظ على الإيمان الذي وضعته فيّ".