إحالة متهمين بالتعدي على ضابط شرطة في كمين للجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، بإحالة المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله في أحد الكمائن بمنطقة التجمع للجنايات.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هما «مصطفى.ا» و«محمد.ف» تعديا على ضابط شرطة أثناء عمله في أحد الكمائن بمنطقة التجمع بالسب والشتائم والضرب.