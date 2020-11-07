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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

موسم السفر لـ«مملكة الهيبرة».. كيف تستمتع برحلتك إلى دهب؟

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:43 م
دهب
دهب
إسلام جمال
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تعد دهب من الأماكن الشبابية التي يلجأ إليها كثيرين، فبمجرد الحديث عن رحلة دائمًا ما تطرأ في الأذهان هذه المدينة السياحية، وكل ما عليك هو تجهيز حقيبة الظهر ومبلغ بسيط من المال و«الصحبة الحلوة».

دهب
دهب
لماذا دهب؟
تعتبر مدينة دهب من أفضل الأماكن السياحة في مصر، حيث تتميز بشواطئها الصافية الذهبية ورمالها الصفراء والمياه الصافية، كما أنها محمية طبيعة تحتوي على الشعاب المرجانية ومواقع الغطس الطبيعية التي تشتهر بها فهي من أفضل أنشطة السياحة في مصر وتجعلها مزار سياحي رائع لكل محبي ومحترفي رياضة الغطس من كافة أنحاء العالم.

توجد مدينة دهب في شبه جزيرة سيناء وهي قريبة من خليج العقبة، كما يوجد العديد من المناطق السياحية المميزة الأخرى بالقرب منها.

وتعتبر المسافة بين دهب والقاهرة 591 كيلو متر بالنسبة للخرائط التي توجد على موقع جوجل وتحسب المسافة بينهما 7 ساعات وربع عن طريقة السيارة، من خلال طريق رأس سدر.
دهب
دهب
أماكن «متفوتش» زيارتها في دهب

تضم الكثير من الأماكن والمزارت السياحية التي تعتبر السبب الرئيسي لجذب السياح إليها ومنها:
محمية أبو جالوم
محمية أبو جالوم
«محمية أبو جالوم»
تعد محمية أبوجالوم من المحميات التي تجذب السياح لزيارتها، حيث تعتبر من أهم أماكن السياحة في دهب وتقع المحمية بخليج العقبة مابين شرم الشيخ وطابا بمنطقة وادى الرساسة وتم اعتبارها محمية طبيعية بعام 1996م وتبلغ مساحة المحمية حوالي 500 كيلوا متر مربع، وهي محمية ذات طابع مميز فتقترب الجبال من الشاطئ فتجمع بين البيئتين الجبلية والشاطئية.

وتشتهر المحمية بوجود نظام كهفي تحت المياه لأعماق أكثر من 100 متر وتحتوي المحمية على أنواع عديدة من الشعاب المرجانية والحشائش والكائنات البحرية.
البلو هول
البلو هول
«البلو هول»
وتقع الحفرة الزرقاء أو الثقب الأزرق كما يطلق عليها البعض على عمق 130 مترا، ويتجزأ الثقب إلى الثقب نفسه والسرج وهو عبارة عن فتحة ضحلة بعرض ستة أمتار، ويحتل الغوص فيها الأولوية.
محمية نبق
محمية نبق
«محمية نبق»
لا تكتمل رحلة السياحة في دهب دون زيارة أهم معالم دهب الطبيعية وهي محمية «نبق» لما تتمتع به من ثروة برية وبحرية لا مثيل لها في محميات العالم، حيث تضم نباتات وطيور وحيوانات برية نادرة ومُهددة بالانقراض يصل عددها إلى 134 فصيلة منها 86 نوع مُنقرض بالفعل وأنواع فريدة من الأسماك والشعاب المُرجانية الملونة.
السفارى
السفارى
«السفارى»
تعد الصحاري والجبال السيناوية في مدينة دهب السياحية وجهة مثالية ومميزة للمغامرين من هواة رحلات السفاري والتخييم وتسلق الجبال، حيث يمكنك التجوال عبرها من خلال سيارات ودراجات الدفع الرباعي مع تجربة نمط الحياة البدوية والمشويات والطعام المحلية.
جزيرة كورال
جزيرة كورال
«جزيرة كورال»
أحد أفضل الأماكن في دهب وهي قريبة من الحدود الفلسطينية، وهي مصنفة واحدة من أهم مواقع الغطس بمدينة دهب السياحية لما تضمه من شعاب مرجانية خلابة قريبة من سطح الماء يُمكن رؤيتها بسهولة حتى من غير المُحترفين في الغطس والغوص.

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