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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد ٦ سنوات لربة منزل وشريكها لاتهامهما بالاتجار في المخدرات

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:05 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار سرور محمد وعضوية المستشارين السعيد أحمد عبده ومحمد مصطفى عبيد بالسجن المشدد ٦ سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه لربة منزل وشريكها للاتجار في المواد المخدرة بمنطقة النزهة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «فاطمة.ح» بالاتجار في المخدرات، وتبين أنه أثناء القبض عليها وشريكها المتهم الثاني «هيثم.م» وتبين استقلالهما سيارة وبتفتيشها عثر بداخل حقيبة يدها على كمية من جوهر الهيروين المخدر ومبلغ نقدي وهواتف جوالة وبمواجهتها بالمضبوطات أقرت بإحرازها المواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف الجوالة لتسهيل الاتصال بعملائها والسيارة لتسهيل الانتقال وترويج المواد المخدرة.

وبتفتيش المتهم الثاني عثر معه على كمية من ذات المخدر، وبمواجهته أقر بإحرازه وحيازته لالمواد المخدرة بقصد التعاطى والاتجار.

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