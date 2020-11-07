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فن

«المهن الموسيقية» تستنكر حضور حمو بيكا حفل زفاف هنادى مهنا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:48 م
حضور حمو بيكا حفل
حضور حمو بيكا حفل زفاف هنادي مهنا
حسين الجندي
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أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا، تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهنى بمؤدي المهرجانات حمو بيكا، في فرح نجلته الفنانة هنادي مهني على الفنان أحمد خالد صالح.

وشددت النقابة على أن حمو بيكا صدر ضده حكم قضائي بحبسه لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها، مشيرة إلى أن المايسترو هاني مهني رجل نقابي وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة، كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية، ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر.

وأبدي مجلس النقابة اندهاشه من استعانة المايسترو هاني مهني بحمو بيكا في فرح نجلته، وأثار الأمر حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بعدما صدر قرار بمنعه من الغناء، ثم قرار المحكمة بسجنه.

ورصدت إدارة الشئون القانونية بنقابة الموسيقيين ما قام به "حمو بيكا"، بعدما سب النقابة والعاملين بها، وهدد بحرق النقابة وضرب الأعضاء بعدما رفضت النقابة منحه التصريح بالغناء في حفل بمحافظة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل، وقدمت كل الأدلة الخاصة بالتجاوز في حق النقابة وخرق القانون للنيابة والمحكمة قبل صدور الحكم.

وتهيب نقابة المهن الموسيقية بجميع الجهات والأفراد الالتزام بتنفيذ القانون ومنع غير الأعضاء من العمل.

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