إصابة رئيس وزراء البوسنة بكورونا

أعلنت حكومة البوسنة والهرسك إصابة رئيس الوزراء، زوران تيجيلتيجا، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وذكرت الحكومة البوسنية- حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم السبت- أن تيجيلتيجا يخضع لعزل ذاتي بالمنزل، وأن حالته الصحية "مستقرة ولديه أعراض خفيفة للفيروس".وكانت وزارة الشئون المدنية في البوسنة والهرسك قد أعلنت- في وقت سابق- أن إجمالي عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في البلاد 59 ألفًا و427 حالة، وأن حالات الوفاة بلغت ألفا و457 حالة منذ بداية الجائحة.