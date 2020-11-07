بعد مرور 6 ساعات.. ماذا حدث فى أول أيام المرحلة الثانية لانتخابات النواب

فتحت صباح اليوم السبت، اللجان الانتخابية أبوابها أمام المواطنين للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي تجرى في 13 محافظة على مستوى الجمهورية.واستقبلت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب، وسط إجراءات احترازية وأمنية.ورصدت «الدستور» من خلال شبكة مراسليها أبرز المشاهد خلال 6 ساعات مضت من التصويت خلال النشرة التالية: