بعد مرور 6 ساعات.. ماذا حدث فى أول أيام المرحلة الثانية لانتخابات النواب
السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:02 م
هاني سميحطباعة
فتحت صباح اليوم السبت، اللجان الانتخابية أبوابها أمام المواطنين للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي تجرى في 13 محافظة على مستوى الجمهورية.
واستقبلت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب، وسط إجراءات احترازية وأمنية.
ورصدت «الدستور» من خلال شبكة مراسليها أبرز المشاهد خلال 6 ساعات مضت من التصويت خلال النشرة التالية:
وفد البرلمان العربي يتفقد سير العملية الانتخابية (فيديو)
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شاي وكيك وماية.. «كرم سيناوي» أمام لجان انتخابات النواب (صور)
وسائل نقل مجانية أمام لجان انتخابات النواب
شباب الخير.. أبناء مصر يوزعون كمامات على الناخبين مجانا
واستقبلت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب، وسط إجراءات احترازية وأمنية.
ورصدت «الدستور» من خلال شبكة مراسليها أبرز المشاهد خلال 6 ساعات مضت من التصويت خلال النشرة التالية:
وفد البرلمان العربي يتفقد سير العملية الانتخابية (فيديو)
«متعدد المهام».. الأمن يساعد كبار السن في لجان الانتخابات بالأميرية (فيديو)
شاي وكيك وماية.. «كرم سيناوي» أمام لجان انتخابات النواب (صور)
وسائل نقل مجانية أمام لجان انتخابات النواب
شباب الخير.. أبناء مصر يوزعون كمامات على الناخبين مجانا