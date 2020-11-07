انتظام التصويت داخل لجان بورسعيد.. وحضور مكثف للشباب (صور)

شهدت لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، انتظام عملية التصويت، وسط إقبال كبير للشباب من الناخبين في منتصف اليوم الأول للاقتراع.ويبذل رجال الشرطة جهدًا كبيرًا من أجل تنظيم دخول الناخبين، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، في ظل توزيع كمامات على المواطنين مجانًا، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى التاسعة مساء، وتشهد اللجان الانتخابية إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا، حيث تم تعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء التصويت، أمس، كما التزم أطراف العملية الانتخابية بارتداء كمامة عند التصويت، ووفرت الهيئة الكمامات للمواطنين الذين لا يحملونها أمام مراكز الاقتراع، وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي.ويبلغ إجمالي عدد من لهم حق الإدلاء بأصواتهم في محافظة بورسعيد 515 ألفا و790 ناخبا، موزعين على 98 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 172 لجنة فرعية، حيث يتنافس في الدائرة الأولي 30 مرشحًا، وتضم 248 ألفًا و337 ناخبًا، موزعين على 46 مركزًا انتخابيًا يضم 88 لجنة فرعية.بينما يتنافس في الدائرة الثانية 20 مرشحًا، وتضم 267 ألفًا و453 ناخبًا، موزعين على 52 مركزًا انتخابيًا يضم 82 لجنة فرعية.وفتحت، صباح اليوم السبت، اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذى يبدأ فى الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً غدٍ الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية، البالغ عددها 9468 لجنة، أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، هى: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.