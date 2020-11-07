البابا يشهد عرض فيلم وثائقى عن «مسار العائلة المقدسة».. اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية، اليوم السبت، بعرض الفيلم الوثائقي «مسار العائلة المقدسة في مصر»، وإصدار كتاب عن نفس الموضوع، وكلاهما من إنتاج دير الشهيد مارجرجس للراهبات بمصر القديمة.وتمت ترجمة الكتاب إلى 6 لغات هي «الإنجليزية، والإيطالية، والفرنسية، والروسية، والألمانية، والإسبانية»، كما تم عمل دوبلاج للفيلم باللغات ذاتها.ويشهد عرض الفيلم خلال الاحتفالية التي ستقام بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولفيف من رجال الدولة وسفراء عدد من الدول ذات الصلة وأحبار الكنيسة وكهنة جميع المناطق التي يشملها المسار.