النمسا: اعتقال 8 مشتبه بهم في هجوم فيينا الدموي

أعلنت النيابة العامة في النمسا، اليوم الجمعة، عن اعتقال ثمانية رجال للاشتباه في أنهم ساعدوا الرجل الذي قتل أربعة وجرح أكثر من 20 آخرين في الهجوم الدموي الذي وقع هذا الأسبوع في فيينا.وقال متحدث باسم النيابة العامة في النمسا إن ذلك يرجع لوجود خطر يتمثل في أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا، كما هو الحال مع المشتبه بهم، يمكنهم الفرار وإخفاء الأدلة وارتكاب جرائم إضافية.وقال المتحدث فى بيان له إن "هناك شكوكًا قوية في أنهم أسهموا في جرائم القتل والتنظيم الإرهابي والإجرامي من خلال دعم القاتل قبل الهجوم".يذكر أن أحد أنصار تنظيم داعش، قتل يوم الاثنين الماضي أربعة أشخاص في العاصمة النمساوية فيينا، وأصاب أكثر من 20 آخرين، بعضهم بإصابات خطيرة، عبر إطلاق النار عليهم، وذلك قبل أن يُقتل برصاص الشرطة.