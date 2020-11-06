الأندية والمراكز الشبابية بالقاهرة جاهزة لانتخابات «النواب»

استعدت المراكز الشبابية لإقامة انتخابات مجلس النواب 2020 خلال يومى السبت والأحد المقبلين 7و 8 نوفمبر 2020، وأوضحت مديرية الشباب والرياضة أنه تم التأكد من جاهزية القاعات داخل الأندية والمراكز الشبابية المستقبلة للجان الانتخابات.وأشارت المديرية، في بيان لها، أنه تم الانتهاء من المرور على مركز شباب منشية التحرير والقاعة المستقبلة "لجنة انتخابات"؛ حيث تم تجهيز القاعات من طاولات وكراسى ومستلزمات العملية الانتخابية "صناديق الانتخاب"، وذلك بعد إجراء عمليات التطهير والتعقيم بكل أرجاء المركز وذلك للتأكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية كذلك وضع ملصقات على الأرضيات لمراعاة التباعد الاجتماعي بين الأفراد للوقاية من فيروس كورونا المستجد ولضمان سلامة الناخبين ولجان.كذلك تم تجهيز ممرات بأعلام مصر لمخارج ومداخل المركز، وذلك لتنظيم عمليات الدخول والخروج بعد انتهاء التصويت وتم تعليق الملصقات للتأكيد على أهمية النزول للمشاركة فى الانتخابات.