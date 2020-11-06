27 حزبا ينافسون 1728 مستقلا في انتخابات النواب للجولة 2 في 70 دائرة

تشهد الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 منافسة قوية بين 27 حزباُ سياسيا بإجمالي 357 مرشحاُ مقابل 1728 مرشحا مستقلا على المقاعد الفردية في 13 محافظة يمثلون 70 دائرة انتخابية، ليكون إجمالي المرشحين علي المقاعد الفردية لتلك المرحلة من الأحزاب والمستقلين 2085 مرشحاُ.ويأتي حزب مستقبل وطن على رأس القائمة حيث دفع بـ128 مرشحا، يليه حزب حماة الوطن بـ54 مرشحاُ، والوفد الجديد بـ32 مرشحا، والشعب الجمهوري بـ17 مرشحا، والمؤتمر بـ17 مرشحا، ومصر القومي بـ 13 مرشحا، والحركة الوطنية بـ11 مرشحا، والحرية بـ10 مرشحين، والمحافظين بـ9 مرشحين، والمصريين بـ 8 مرشحين، والتحرير المصري بـ 8 مرشحين.فيما دفعت كلا من أحزاب التجمع، وأبناء مصر، والجيل بـ6 مرشحين، ودفع حزب المصريين الأحرار بـ5 مرشحين، ودفع كل من حزبي المصري الديمقراطي والشعب بـ4 مرشحين، ودفعت أيضا كلا من أحزاب مصر الحديثة والإصلاح والتنمية، والعربي للعدل والمساواة بـ3 مرشحين، وكلا من أحزاب الغد، والنور، والاتحاد بـ2 من المرشحين، فيما دفعت أحزاب صوت الشعب، والتحالف الشعبي، وحقوق الإنسان والمواطنة مرشح واحد.ففي محافظة القاهرة والتي خصص لها 31 مقعدًا، مقسمة على 19 دائرة انتخابية هي: "الساحل، روض الفرج، الزاوية الحمراء، الزيتون، حدائق القبة، أول مدينة نصر، التجمع الخامس، أول السلام، عين شمس، المطرية، المرج، الجمالية، عابدين، السيدة زينب، الخليفة، مصر القديمة، البساتين، المعادي، حلوان"، وبتنافس فيها 24 حزبًا سياسيًا، ودفعت أحزاب: مستقبل وطن بـ27 مرشحًا، وحماة الوطن بـ 16 مرشحا، والوفد بـ 8 مرشحين، وكل من حزبي الحرية والحركة الوطنية بـ 5 مرشحين.ودفع كل من حزب الشعب الجمهورى، وأبناء مصر، ومصر القومى، والمصريين بـ 4 مرشحين، وكل من حزبي المصريين الأحرار والمحافظين بـ 3 مرشحين، وأحزاب التجمع، والمؤتمر، والجيل الديمقراطي، ومصر الحديثة بمرشحين، كما دفعت كل من أحزاب: "العربي للعدل والمساواة، والاتحاد، والريادة، والأحرار الدستوريين، والتحالف الشعبي الديمقراطي، والغد، والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتحرير المصري بمرشح واحد فيما يخوض 334 مرشحا من المستقلين".وفي محافظة جنوب سيناء، والتي خصص لها مقعدين ومقسمة إلى دائرتين "أول شرم الشيخ والطور"، يتنافس فيها مرشحان تابعان لحزب مستقبل وطن مقابل 8 مرشحين من المستقلين.وفي محافظة شمال سيناء والتي خصص لها مقعدان ومقسمة إلى دائرتين وهي: "أول العريش والحسنة"، يتنافس فيها 6 أحزاب سياسية، حيث دفع حزب مستقبل وطن بمرشحان على مستوى المحافظة، وحزب حماة الوطن بـ 3 مرشحين، ودفعت كلا من أحزاب "الحرية، والوفد، والتجمع، والعربي للعدل والمساواة" بمرشح واحد، فيما يخوض 22 مرشحًا من المستقلين تلك الانتخابات.وفي محافظة بورسعيد والتي خصص لها مقعدان ومقسمة إلى دائرتين وهما " أول بورفؤاد، والزهور"يتنافس فيها 50 مرشحًا.وفي محافظة السويس والتي خصص لها مقعدان في دائرة واحدة "مدينة السويس" ويتنافس فيها 34 مرشحاُ.وفي محافظة القليوبية والتي خصص لها 16 مقعدا في 6 دوائر انتخابية هي " بنها، طوخ، ثان شبرا الخيمة، قليوب، الخانكة، شبين القناطر" ويتنافس فيها 223 مرشحا.وفي محافظة المنوفية مخصص لها 11 مقعداُ في 6 دوائر بإجمالى 196 مرشحا.وفي محافظة دمياط خصص لها 4 مقاعد وقسمت إلى دائرتين " أول دمياط وكفر سعد". يتنافس فيها 88 مرشحا.وفي محافظة الدقهلية خصص لها 10 دوائر بإجمالى 21 مقعدا وفي محافظة الشرقية خصص لها 21 مقعدا في 8 دوائر، وفي محافظة كفر الشيخ خصص لها 10 مقاعد في 4 دوائر انتخابية، وفي محافظة الغربية خصص لها 14 مقعدا في 7 دوائر، وفي محافظة الإسماعيلية خصص لها 3 دوائر بإجمالي 5 مقاعد.وتجري الانتخابات للمرحلة الأولى من الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة وهي: "القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، ويتم إجراء الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2020، وتجرى في الداخل يومى 7 و8 نوفمبر 2020، على أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات بحد أقصى يوم 15 نوفمبر 2020.فيما تُجرى جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية للمصريين في الخارج في أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020، وفى الداخل تتم يومي 7 و8 ديسمبر 2020، ويتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم 14 ديسمبر 2020.