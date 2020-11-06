«التضامن»: توفير شقق لأبناء دور الرعاية وإدخالهم فى منظومة الدعم النقدى

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على مواجهة أي انتهاكات داخل دور الرعاية حتى ولو قليلة، موضحة أن الوزارة لديها رؤية جديدة بداية من التطوير المؤسسي.وأوضحت فى تصريحات لـ«الدستور»، أنه سيتم تطوير 40 مؤسسة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حتى تكون المؤسسات لائقة للأطفال وتلبي طلباتهم، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات ستضم ملاعب ومعامل وغرف للمذاكرة ومسرح، بالإضافة الى غرف للكمبيوتر ومطعم.وأوضحت أن التطوير يتم بشكل تكاملي لتقديم بيئة مناسبة للأطفال، كما سيتم اختيار أفضل الأخصائيين لتأهيل الأطفال بدور الرعاية.وأضافت أنه من ضمن الخطة أيضا إسناد عدد من المؤسسات لبعض الجمعيات القادرة على رعاية الأطفال، مشيرة إلى أن التبرعات ستتم بشكل مركزي حتى لا يتم إساءة استخدامها.ولفتت إلى البدء في تنفيذ رؤية تطوير مؤسسات الرعاية، مشيرة إلى أنها تحتاج لوقت للانتهاء منها، لذلك تم وضع كل الإجراءات الاحتياطية الواجبة لحماية الأطفال ضد أى إساءة، لافتة إلى أنه سيتم قريبا تجميع المؤسسات التي تعاني من المشاكل لحلها.وأضافت أن الوزارة تعمل على حماية الأطفال الصغار بالمؤسسات، حيث تم تقسيم الأطفال إلى مراحل عمرية، لسهولة التعامل معهم فمثلا من 0 إلى عامين ومن عامين على 6 أعوام، موضحة أن عددهم يصل إلى 10 آلاف و300، كما سيتم جمع الشباب فوق سن 21 عاما لتأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا، مشيرة إلى أن الوزارة سوفر شقق سكنية لهم بعد دراسة الأمر ماليا، بالإضافة إلى إدخالهم فى منظومة الدعم النقدى لأنهم أولاد مصر ولا يمكن أن يتركوا فى الشوارع.