القضاة يتسلمون مظاريف الانتخابات استعدادًا لجولة «النواب» الثانية

بدأت اللجان المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظات الجمهورية، توزيع المظاريف التي تحوي بطاقات الاقتراع وسائر أوراق عملية الانتخاب على القضاة المشرفين على العملية الانتخابية المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وذلك بمقر المحاكم الابتدائية أو الصالات المغطاة التابعة لوزارة الشباب والرياضة التي نسقت معها الهيئة الوطنية للانتخابات في جميع المحافظات.وبدأت عملية تسليم المظاريف وتشميعها بالشمع الأحمر، وبطاقات الناخبين، والأحبار الفسفورية، والكشوف للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على لجان المحافظات، وسط إجراءات أمنية مشددة من الأجهزة الأمنية.ويشارك القضاة في الإشراف على انتخابات مجلس النواب في اللجان الفرعية والعامة من الجهات القضائية المختلفة "القضاء العادي، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة"، فيما تم توفير عدد مناسب من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى بأماكن عملهم بالنيابات والمحاكم، لعدم تعطيل مصالح المواطنين خلال فترة الانتخابات.ويجرى الاقتراع في الداخل في المرحلة الثانية يومي السبت والأحد 7، 8، نوفمبر الجاري، في 13 محافظة، وهي "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وتم تقسيم محافظة القاهرة وفق القانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية الذي تم اعتماده مؤخرًا إلى 19 دائرة انتخابية، حيث أصبح مخصص لها 31 مقعدًا، ومن المقرر إعلان النتيجة يوم 15 نوفمبر الجاري.