رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 06 نوفمبر 2020 الموافق 20 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مباحثات بين «الغرف التجارية» وسفارة فنزويلا لزيادة التبادل التجاري

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:54 ص
المهندس إبراهيم العربي
المهندس إبراهيم العربي
دعاء أبو العزم
طباعة
بحث المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، مع ويلمر بارينتوس، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية بالقاهرة، سبل زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية الفنزويلية، ورفع معدلات حجم التبادل التجاري بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة السفير وأنجيل إيريرا الوزير المفوض لجمهورية فنزويلا البوليفارية لاتحاد الغرف التجارية لمناقشة سبل التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية المختلفة.

واستعرض رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية في ظل الإصلاحات الاقتصادية، التي ساهمت في دعم ونمو الاقتصاد القومي، مُشيرًا إلى الحوافز الاستثمارية المُتاحة للمستثمرين لدخول السوق المصرية.

ونوه "العربي" بأن هناك منتجات مصرية متنوعة يمكن للسوق الفنزويلية الاستفادة منها، وأن الاتحاد والسفارة سيكونان بمثابة حلقة الوصل بين رجال الأعمال والمصدرين والمستوردين في البلدين؛ مما يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وفنزويلا، وأنه سيتم توفير كافة البيانات للجانب الفنزويلي لمعرفة الفرص الاستثمارية والمنتجات المصرية المُتاحة بالسوق المصرية.

وشدّد رئيس اتحاد الغرف التجارية، على أن القيادة السياسية المصرية مهتمة جدًا بالشئون الاقتصادية وتوفير تسهيلات للمستثمرين من أجل دعم العلاقات الاقتصادية مع الدول المختلفة، وهو ما جعل الاقتصاد المصري متناميًا في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة المتبادلة بين الطرفين في المجالات التجارية والاستثمارية المُتاحة لزيادة تنمية اقتصاد البلدين، مشددًا على أهمية زيادة التنسيق بين اتحاد الغرف والسفارة في الفترة القادمة، بما يسفر عن نتائج إيجابية مفيدة للطرفين.

من جانبه، أكّد السفير الفنزويلي أن زيارته لاتحاد الغرف التجارية تستهدف دعم العلاقات على الصعيد الاقتصادي في كافة المجالات، خاصة أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة مُتاحة في فنزويلا وفي مجالات متعددة منها الطاقة والزراعة والتعدين ومجالات أخرى كثيرة، ونرغب في الاستفادة من خبرة الجانب المصري وتوطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية، مُشيرًا إلى أن التنسيق بين اتحاد الغرف والسفارة يستهدف رفع معدلات حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين بما يفيد اقتصاديهما مستقبلًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يفتتح المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة

العطس فى الكوع والسلام بالإيماء.. نصائح «الصحة» للوقاية من كورونا بالمدارس

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 5-11-2020

حقيقة وقف صرف «الكمامات» ضمن المقررات التموينية

الصور

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

image description

«الدستور» تستضيف الموسيقار باسم درويش مؤسس «كايرو ستيبس» (صور)

image description

محافظ أسيوط يثمّن دور الجامعة في العديد من المجالات (صور)

image description

«مياه أسيوط»: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

الأكثر قراءة

«التعليم» تصدر تعليمات هامة بشأن الإجراءات الوقائية لمصابى كورونا بالمدارس

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

تجميل وجه وأنف وتكبير ثدي بـ75 ألف جنيه.. تفاصيل جراحات تجميل آمال ماهر

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

مصرع 7 أشخاص فى حريق بروسيا

الصين: اكتشاف مخلوق شبيه للجمبرى عمره 520 مليون سنة

بسبب كورونا.. كوريا الجنوبية تفرض قيود تباعد اجتماعي جديدة

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 6-11-2020

أيام زمان

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

«المشير مات مقتولًا».. حكاية نهاية عبد الحكيم عامر على لسان شقيقه

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الليلة الأخيرة.. ماذا قال النسوة عن «غزال البر»؟
ماجد حبته
الرهان على مدينة الخطيئة!
مدحت بشاى
الكاتب ومسئوليته الإنسانية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «1-3»
المزيد

الثقافة

«نفس القراءات».. 6 أوجه تشابه بين نبيل فاروق وأحمد خالد توفيق

محمد صالح البحر يشارك في معرض الشارقة بروايته «حتى يجد الأسود من يحبه»

أين تذهب هذا المساء.. نشرة الفعاليات الثقافية

نجدي عبد الستار يصدر دراسة «الديستوبيا الروائية»