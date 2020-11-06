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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إغلاق طريق الواحات باتجاه الفيوم لمدة 6 أشهر

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:23 ص
إغلاق طريق الواحات
إغلاق طريق الواحات باتجاه الفيوم
حسام التمساح
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تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة وذلك فى ضوء الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء نفق سيارات بطريق الواحات، والذي يستلزم غلقًا كليًا لطريق الواحات تحديدًا فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر في اتجاه طريق الفيوم في المنطقة المواجهة لحي الأشجار، على أن يتم الغلق ابتداء من الساعة 8، صباح اليوم الجمعة، لمدة (6) أشهر.

وعلى القادم من مدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات ويرغب فى السير باتجاه طريق الفيوم، الانحراف يمينًا والسير باتجاه طريق بديل تم استحداثه موازٍ لطريق الواحات الرئيسى (بمحاذاة حى الأشجار)، ثم الانحراف يسارًا والعودة مرة أخرى لطريق الواحات الرئيسى واستكمال السير اتجاه طريق الفيوم.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق منطقة الأعمال لتوعية وإرشاد المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

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