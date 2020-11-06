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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«عكارة ترعة الإسماعيلية» تقطع المياه عن التل الكبير والقصاصين

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:02 ص
قطع المياه
قطع المياه
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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كشفت المصادر بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن وجود نسبة عكارة في مياه ترعة الإسماعيلية بسبب الأمطار، مما سيتسبب في قطع مياه الشرب عن بعض المناطق.

وأوضحت المصادر أن نسبة العكارة، وصلت لمنطقة العباسة التابعة للشرقية، ومن المتوقع أن تصل خلال اليوم أو غد لمدينتي التل الكبير والقصاصين، مما سيتسبب في انقطاع مياه الشرب، لحين مرورها.

وطالب مجلس مدينتي التل الكبير والقصاصين المواطنين بتخزين مياه الشرب وتدبير احتياجاتهم من المياه.

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