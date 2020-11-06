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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تفرض عقوبات على وزير الخارجية اللبنانى السابق اليوم

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:34 ص
جبران باسيل
جبران باسيل
مروة عنبر
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كشف مصدر مطلع عن خطة إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، لفرض عقوبات أمريكية على وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، لافتًا إلى أن تلك العقوبات ستعلن اليوم الجمعة.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال الأمريكية"، بأن الإدارة الأمريكية ستفرض العقوبات على المسئول اللبناني السابق، في محاولة للحد من نفوذ ميليشيا حزب الله، المدعوم من إيران، على السلطة اللبنانية.

وأضافت الصحيفة، نقلًا عن مصدر مطلع، أن العقوبات قد تمت الموافقة عليها عن طريق وزارة الخزانة الأمريكية ووزير الخارجية، مايك بومبيو، الذي من المتوقع أن يكشف عن العقوبات في وقت لاحق من اليوم الجمعة، وفقًا لما نقلته قناة العربية.

وجبران باسيل، هو أحد حلفاء حزب الله المسيحيين في لبنان، وهو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس التيار الوطني الحر.

خسر الانتخابات البلدية عام 1998 بعد ترشحه ضد عمه، رئيس بلدية البترون السابق، كما خسر مرتين الانتخابات النيابية دورتي 2005 و2009، وفاز بالتزكية أو عين رئيسًا لـ"التيار الوطني الحر "خلفًا للرئيس ميشال عون عام 2015، كما عين وزيرًا للاتصالات، ثم للطاقة، فالطاقة مرة أخرى ثم وزيرًا للخارجية فالخارجية من جديد.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت في سبتمبر الماضي وزيرين لبنانيين على القائمة السوداء، وتقول إنهما ساعدا حزب الله المدعوم من إيران.

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