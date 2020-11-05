الأمن يكشف حقيقة فيديو تعدي بلطجية على مواطن بنطاق الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف حقيقة ما ورد في مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لأحداث مشاجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وما يتضمنه من قيام بلطجية بالتعدى بالضرب على أحد المواطنين ونقله للمستشفى فى حالة حرجة.وتبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات عائلية بينهما تعدى خلالها كل طرف على الآخر، مما أدى إلى حدوث إصابات بكليهما.تم ضبط طرفى المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه والعرض على النيابة المختصة.