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سياسي

«رياضة النواب»: صعود الأهلى والزمالك لنهائى إفريقيا تشريف للكرة المصرية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:27 م
أشرف رشاد
أشرف رشاد
إسلام نصير
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هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، القائمين على المنظومة الرياضية، ومجلسي إدارة فريقي الأهلي والزمالك، على صعودهما لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وقال رشاد، في بيان له اليوم: "صعود فريقين مصريين للمباراة النهائية شيء يدعونا للفخر ويؤكد السيطرة المصرية على عرش الكرة الإفريقية، ويشير إلى استمرار حالة التطور التي تعيشها منظومتنا الرياضية وتربعها على منصات التتويج".

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إلى أن الأهلي والزمالك قدما أداءً رائعًا ومبهرًا منذ بدء البطولة، واستحقا بكل جدارة الوصول لمنصات التتويج، وضمان حق مصر في كسب اللقب الغائب عن دولاب الرياضة المصرية منذ سنوات عدة.

وشدد رشاد على ضرورة تقديم الفريقين المباراة النهائية بشكل متميز يتحلى بالروح الرياضية والأخلاقية بما يعكس الصورة الرائعة للرياضة المصرية؛ وتقديم لوحة فنية ووجبة رياضية دسمة تُبهر وتُمتع الجماهير.

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