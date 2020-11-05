أخطرها «الفيل الأزرق».. 11 نوع مخدرات يتعاطاها أبناء «الطبقة المخملية»

- قطرة الميدرابيد:

- الكريستال ميث:

- مخدر الاستروكس:

- مخدر الفلاكا:

- حبة الفيل الأزرق:

- المخدرات الرقمية:

– مخدر MDMA:

– الكيتامين:

– الميثادون:

– الكروكوديل:

– مخدر الشيطان:

تعددت أنواع المخدرات الجديدة وأشكالها وأصبح من الصعب حصرها والحد من انتشارها ووضعتها منظمة الصحة العالمية في تصنيفات رئيسية تنقسم إلى ثلاث أقسام وتندرج تحتها جميع أنواع المخدرات.فقد انتشرت في الآونة الأخيرة أنواع جديدة من المخدرات بشكل كبير بين الشباب المدمنين في الطبقة المخملية، فتأثيرها فتاك وقوي جدا مقارنة ببعض المواد المخدرة الأخرى، وزادت التحذيرات الطبية حولها لاحتوائها على سموم قد تؤدى للوفاة أو الانتحار، لأنها تحتوي على أكثر من 40 مادة كيميائية."الدستور" تخصص التقرير التالي لاستعراض أبرز المواد والعقاقير المخدرة التي يتعاطاها المدمنون من أبناء الطبقات الثرية.أحد أنواع القطرات التي يتم صرفها لتوسيع حدقة العين والتأثير على قزحية العين ولكنها من المخدرات الحديثة، تسبب الاسترخاء والراحة وقد لجأ إليها العديد من تجار المخدرات الذين بدأوا بإعطائها للمدمنين كحقن يتم حقنها داخل الدم حيث وجدوا أنها تسبب المزيد من المتعة الفرحة وتسبب الموت المفاجئ، أو حدوث نوع من أنواع الهلوسة السمعية والبصرية، مع الشعور بالخمول الشديد.اسمها "الشبو" أو هو الاسم الدارج الذي ينتشر بين فئات الشباب، وقد أطلق عليه اسم الكريستال وذلك لأنه يشبه إلى درجة كبيرة شكل الكريستال وله أسماء أخرى هي الثلج والآيس والجلاس يشعر المدمن عند تناوله بحالة من الفرح الزائد وعدم الرغبة في النوم يتسبب في نوع من العدوانية الزائدة، والدخول في بعض الحالات الهيستيرية شديدة الخطورة ويمكن بسببه ارتكاب جرائم قتل او الانتحار.هو في الأساس مخدر يستخدم لتخدير الحيوانات يتكون من مجموعة من المواد الكيميائية ذات الأثر البالغ مثل الأتروبين، الهيوسيامين ويسبب حالة من اللاوعي ويؤدي الى الجلطات المفاجئة والسكتات الدماغية.مخدر صناعي تم تخليقه لأول مرة في الصين وهو من المخدرات التي يعتبر سعرها رخيص مقارنة بباقي الأنواع الاخرى من المخدرات المكون الأساس له مادة الكاثينون التي تعتبر أقوى بثلاث مرات من مخدر الكوكايين ويسبب انهيار العضلات، ويؤثر على الكلى وزيادة عنف المدمن على من حوله وعضه أي شيء بأسنانه.من أشهر المخدرات الحديثة والتي أصبح انتشارها كبير على مستوى العالم، الاسم العلمي لها فهو DMT ويمتد مفعولها لعدة ساعات، يؤثر على الشخص بعد 20 ثانية من تناولها، ويدخل إلى عالم افتراضي بعيد تمام عن الواقع الذي يعيشه ويتخيل الإنسان مواقف لم تحدث له، ويقال على هذا العالم إنه عالم ما بعد الموت فهى لها تأثير كبير على الهلاوس السمعية والبصرية وتسبب ضمور في خلايا المخ، ومزيد من المشاعر السلبية كالقلق والاكتئاب واليأس وقد يدفع الإنسان في بعض الحالات إلى الانتحار.عبارة عن اسطوانات بها نوع معين من الموسيقى التي تكون على ترددات معينة من الموسيقى وعند سماعها فإن الشخص يشعر بنفس حالة النشوة والفرح التي يشعر بها لو كان يتناول مخدرات تقليدية ولذلك يطلق عليها المخدرات الإلكترونية أو الرقمية، وأصبحت تنتشر تلك الموسيقى على شبكات الإنترنت تؤدي الى حدوث العديد من التشنجات العصبية والحسية إلى الشباب التي يسمعونها، ويصل بهم الأمر إلى حدوث تلف في الجهاز العصبي، ورغم تشدد الرقابة من قبل الحكومات على هذه الأنواع من الموسيقى إلا أن انتشار الإنترنت والتكنولوجيا جعل السيطرة عليها من الأمور المستحيلة.مخدر منتشر بكثرة بين المدمنين ويؤخذ على أنه مهدىء للأعصاب ويمكن تناوله على شكل مسحوق مثل الكوكايين يسبب جلطات في الأوعية الدموية وتلف بجميع اجهزة الجسم.مادة تستعمل لتخدير الألم والسيطرة عليه يتم صرفها لمرضى الأورام لتخفف من الامهم بعد العمليات الكبيرة او جلسات الكيماوي ويؤخذ على شكل سائل أو مسحوق أبيض ويشعر متعاطيها بالهلوسة ويتصرف تصرفات غير طبيعية والإفراط في تناوله يؤدى الى فشل الجهاز التنفسى أو السكتات الدماغية.يستعمله أطباء معالجة الإدمان لمتعاطي المواد الأفيونية للتخفيف من احساس الأعراض الانسحابية من المخدرات مثل الهيروين واذا اعطى بطريقة مباشرة ودون الحاجة إليه يؤدي إلى الموت لأنه سام جدا وشديد الخطورة.يسمى دواء الشارع فائق الخطورة وله قدرة قوية على تسكين الألم ويؤدي بمتعاطيه إلى الهلوسة السمعية والبصرية ويؤدي الى فشل الكلى والسكتات الدماغية.من اخطر الأنواع المخدرة ويعتبر من أكثر المخدرات رعبا فى العالم يتم استخلاصه من نبات فى كولومبيا ويجعل متعاطيه يرتكبون جرائم قتل ولا يدركون لأنه يلعب على تخدير الذاكرة قصيرة المدى لديهم ويسبب السكتات الدماغية او فشل مفاجئ في الجهاز التنفسي.